Решением министра внутренних дел Берлина Андреаса Гайселя азербайджанской семье разрешено остаться в Германии.

48-летний Асабали, 39-летняя Айнура, а также их родившиеся в Германии дети – 7-летняя Айла, 5-летний Сахеддин и 3-летняя Лалязяр должны были быть депортированы в конце января. Им было отказано в предоставлении убежища. Но дело азербайджанцев, проживающих в округе Нойкельн в Берлине, приняло новый оборот.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкие СМИ, новый глава МВД Андреас Гайсель поступил благородно и ввел вето на депортацию семьи.

«Я принял данное решение из гуманитарных соображений ради благополучия и будущего детей, - так прокомментировал свое решение министр. – Они родились здесь, говорят по-немецки, у них немецкие друзья, они учатся и считают Германию своим домом».

Предшественник Гайселя - Франк Хенкель дважды отклонял обращения для получения вида на жительство, даже несмотря на акции протеста с участием около 300 учеников школы, в которой учится Айла. Школьники вышли на митинг с плакатами «Семья Айлы должна остаться».

Важную роль сыграло и то, что Айла является одним из самых способных детей среди сверстников, а потому к решению проблемы активно подключилось руководство школы, которое даже обратилось к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помочь семье девочки.

Решение Гайселя поддержали и местные депутаты. Йошка Лангенбринк заявил, что «это правильное решение, так как Айла родилась в Нойкельне».

Отец девочки живет в Германии с 1999 года. Он утаивал от властей свое истинное имя, чтобы избежать депортации. Позднее Асабали получил право на работу, но в 2012 году его разрешение не было продлено. Ему и его семье было предписано покинуть страну.

«Поведение отца нельзя оправдывать, и дело Айлы не должно стать прецедентом. Но дети не должны страдать из-за действий своих родителей», - заявил Андреас Гайсель.

Отцу семейства выдвинули достаточно строгие требования. Он должен убедить представителей миграционной службы, что его семья будет жить не только на пособие. Проще говоря, ему необходимо работать.

«В дальнейшем мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, - продолжает министр. – Мы не будем разделять семьи, не будем депортировать из школ и больниц. Но привлеченные к уголовной ответственности будут депортированы обязательно. С декабря из Берлина депортировано 64 человека».

Айнура прибыла в Берлин в 2007 году по туристической визе с целью остаться жить в Германии. Тут она познакомилась с Асабали, который добирался до Германии через Украину и Польшу.

В Нойкельне они живут в квартире площадью 76 кв.м. Айнура хочет учиться на кондитера, но ей для этого нужно брать уроки немецкого. «У нас нет немецких соседей или знакомых, чтобы общаться с ними», - говорит она. – За последние месяцы я много нервничала, но теперь все хорошо. Когда мы получим паспорта, мы сможем пожениться. Я хочу, чтобы после школы мои дети поступили в университет».

У детей тоже есть планы: отличница Айла хочет быть художником, ее сестра – учителем, а брат – полицейским.