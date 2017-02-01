Пожар в Тбилиси обанкротил 100 азербайджанских бизнесменов

В результате произошедшего в Тбилиси в Торговом центре «Детский мир» пожара занимающиеся предпринимательством азербайджанцы понесли убытки. Как сообщает АПА, в огне сгорели товары азербайджанцев, проживающих в Тбилиси, Гардабани и Марнеули.

Стало известно, что азербайджанцы в основном продавали в торговом центре золотые украшения и одежду.

Предприниматель Теймур Джалалов сказал, что в результате пожара полностью сгорели товары азербайджанцев из Тбилиси и окрестных поселков города.

Работник торгового центра «Детский мир» Тамаз Байрамов отметил, что во время инцидента сгорел товар, принадлежащий около 100 азербайджанским предпринимателям: «Мы столкнулись с большими убытками. Работающие там люди требуют компенсацию у правительства, потому что каждый месяц мы платили 1000-2000 лари за аренду. Каждый день мы собираемся к центру, ждем результатов».

Отметим, здания торгового центра «Детский мир», расположенные в центре Тбилиси, полностью сгорели в ночь на понедельник. Пожар длился 9 часов. 26 пожарных бригад пытались потушить огонь и лишь на рассвете возгорание удалось локализовать. Пожар уничтожил более 13 тысяч квадратных метров площадей торгового центра.