Замгенпрокурора Казахстана о совместной с Азербайджаном борьбе с экстремизмом

Заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко в ходе международного круглого стола на тему «Усиление потенциала правоохранительных органов в противодействии насильственному экстремизму и радикализации, приводящих к терроризму» сообщил, что за последние пять лет в стране совершено девять терактов.

Замгенпрокурора констатировал расширение деятельности террористов, от чего страдает мирное население. По словам Кравченко, угроза терроризма является общей для всех, поэтому бороться с ней следует в тесном взаимодействии.

Замгенпрокурора привел данные, согласно которым экстремисты вербуют своих соратников в основном через интернет.

В беседе с haqqin.az Андрей Кравченко заявил, что Казахстан сотрудничает со многими странами в борьбе с радикализмом и экстремизмом, в том числе и с Азербайджаном.

«Мы также находимся в тесном контакте и с нашими азербайджанскими коллегами. В рядах ИГИЛ воюют граждане из 80 стран, поэтому нам нужна постоянная кооперация», - подчеркнул замгенпрокурора Казахстана.