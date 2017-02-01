Автобус, замерзший в России, доехал до Баку

Автобус Сочи - Баку, который сломался на Ставрополье, продолжил движение по маршруту. Как сообщает "Комсомольская правда на Северном Кавказе", на то, чтобы устранить неполадки, ушло около 12 часов. Сейчас "Мерседес" уже едет в столицу Азербайджана.

Рейсовый автобус застрял на трассе в Буденновском районе из-за замерзшего топлива. В салоне находились 20 пассажиров и 2 водителя. Сотрудники полиции разместили их в детском саду села Стародубского, где оборудовали пункт обогрева, а сами вернулись на дорогу, чтобы следить за ремонтными работами.

В итоге автобус отбуксировали на станцию техобслуживания, где все неполадки были устранены.