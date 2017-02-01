Дональд Трамп вступил в должность президента США и уже провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Значит ли это, что США и ЕС скоро снимут санкции с России? Что вообще для Европы сулит его президентство?

Свое мнение о предполагаемых в мире переменах, связанных с новым главой США, в интервью haqqin.az высказал германский политолог Андреас Умланд.

- Как вы оцениваете сам факт и возможные последствия телефонных переговоров президентов США и России?

- Сложно оценивать итоги этой телефонной беседы. Впервые за долгое время состоялось прямое общение между лидерами двух государств, играющих важную роль в мире. Однако в разговоре Трампа с Путиным не было достигнуто каких-то конкретных договоренностей. Был обмен общими дипломатическими формулировками.

Прогнозировать же дальнейшее развитие российско-американских отношений вообще достаточно сложно, ведь Трамп не имеет политической биографии, а сигналы, поступающие из его окружения, противоречивы. Те эксперты, что берут на себя смелость выступать с однозначными прогнозами будущей американской внешней политики, должны обладать эксклюзивной, если не секретной информацией на сей счет. Рассуждать просто так, оперируя информацией из открытых источников, мне представляется занятием, похожим на гадание на кофейной гуще.

- И все же уже довольно громко звучат предположения, что США снимут санкции против России. Вы согласны с таким прогнозом?

- Действительно, были определенные сигналы на сей счет и от самого Дональда Трампа, и от его окружения. Но не стоит забывать, что были также и иные, диаметрально противоположные сигналы – от представителей Госдепартамента, Конгресса, Пентагона. Поэтому пока не представляется возможным однозначно утверждать, что США уберут санкции в отношении России. Можно лишь гадать, выстраивая различные сценарии – от полного изменения всей внешнеполитической линии США и снятия санкций с России до сохранения нынешнего внешнеполитического курса и его дальнейшего продления, с возможным даже усилением санкций в отношении РФ. Более того, есть и мнение, что Трамп не досидит до конца своего президентского срока, будет импичмент. Но, повторюсь, все эти рассуждения пока носят характер гадания, не более того.

- Но ведь от лидеров ведущих стран ЕС уже раздается критика в адрес США. Говорит ли это о том, что отношения между ЕС и США при Трампе будут проблемными?

- Очевидно, что сам факт избрания Дональда Трампа президентом США привел к серьезному охлаждению отношений с ЕС. Тех доверительных отношений между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, что были при Обаме, уже нет. При этом, безусловно, остаются институциональные и исторические связи между всеми странами Запада вообще и между США и ЕС, в частности. Пока можно констатировать лишь то, что многие европейские лидеры с опаской и недоверием смотрят на новоизбранного главу американского государства.

- Тем временем слышны и прогнозы о возможном распаде ЕС. Насколько велика такая вероятность?

- На мой взгляд, слухи о возможном распаде ЕС сильно преувеличены. Да, после референдума в Великобритании, по итогам которого граждане этой страны высказались за выход из Европейского Союза, возник соблазн рассуждать о полном распаде ЕС.

Но нужно учитывать, что Великобритания всегда имела особое отношение к Евросоюзу - поздно вступила в него и изначально не принимала участия в евроинтеграции. Кроме того, до сих пор, несмотря на итоги референдума, нельзя стопроцентно утверждать, что в конечном итоге состоится выход Великобритании из ЕС. В целом же выход из ЕС, а тем более его распад были бы слишком затратными и дорогостоящими для входящих в него стран. Поэтому, я думаю, что ЕС сохранится и будет дальше развиваться и расширяться.

- Какими вам видятся будущие отношения между ЕС и Россией, могут ли быть сняты санкции в отношении РФ со стороны ведущих стран Евросоюза - Германии и Франции?

- Не прогнозирую больших изменений в германо-российских отношениях. Осенью состоятся выборы в Бундестаг, но даже если Ангела Меркель не будет избрана вновь канцлером Германии, это не приведет к серьезным изменениям во внешней политике ФРГ.

Другое дело, Франция. Там наибольшие шансы на победу на президентских выборах имеет Франсуа Фийон, который уже сделал целый ряд пророссийских заявлений. Как позиция Франции в случае победы Фийона скажется на общей позиции ЕС по вопросу снятия или сохранения санкций с России, открытый вопрос. Не исключаю, что может возникнуть диссонанс в отношениях между ФРГ и Францией по этому вопросу. В то же время, если Россия не изменит свою политику в отношении Украины, не прекратит поддержку сепаратистов на Донбассе, то вряд ли возможно простое снятие с нее санкций ЕС.

- Допустим, что санкции с РФ сняты не будут. Но как существенное сокращение поддержки со стороны США и ЕС в отношении Украины может сказаться на внутриполитической ситуации в этой стране, не пойдет ли народ за сторонниками сближения с Россией, не повторится ли сценарий, когда на смену политикам, пришедшим к власти на волне революции придут, образно говоря, новые «регионалы»?

- Внешняя политика Украины в любом случае вряд ли окажет существенное влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Если состоятся досрочные выборы в Верховную Раду, а я бы этого не исключал, то это произойдет по причине внутренних потрясений в стране.

В вопросах внешней политики все ведущие украинские партии выступают с одинаковых позиций. Особняком стоит Оппозиционный блок, собранный из числа бывших членов Партии регионов, но эта политическая сила не будет в состоянии принципиально влиять на внешнеполитическую линию украинского государства.

Кроме того, в целом не вижу предпосылок для изменения характера российско-украинских отношений. Война изменила слишком многое. Даже если США и ЕС снимут с России санкции, Украина не станет налаживать с ней дружеские отношения, пока не произойдут деоккупация, примирение, извинение и покаяние. Теоретически возможны лишь тактические, но не стратегические изменения в этом вопросе.