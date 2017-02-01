 

В Норвегии посла России вызвали на ковер

 

Посол России в Осло вызван в министерство иностранных дел Норвегии после сообщений о том, что ряду норвежских депутатов было отказано в получении российской визы, сообщает ВВС.

"Мы выразили протест и заявляем, что мы находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение", - говорится в сообщении на сайте норвежского МИД.

Ранее парламент Норвегии сообщил, что делегация членов комитета по международным делам и обороне отложила визит в Москву из-за того, что некоторые члены делегации не получили визы.

Как отмечают в МИД Норвегии, в визах было отказано даже несмотря на то, что парламентарии получили приглашение от главы комитета Совета Федерации по международным делам.

В ведомстве отмечают, что Москва, скорее всего, приняла такое решение из-за присоединения скандинавской страны к антироссийским санкциям Евросоюза.

По информации норвежской телерадиокомпании NRK, во въезде, в частности, отказали лидеру социал-либеральной партии Венстре Трине Скеи Гранде и Борду Вегару Сульхьелл из Социалистической левой партии.

В российском МИД пока не комментируют создавшуюся ситуацию.

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