 

Иран испытывал северокорейскую ракету Заявление Пентагона

 

Пентагон считает, что баллистическая ракета, испытанная Ираном 29 января 2017 года, имеет северокорейское происхождение. Это может столкнуть Иран с президентом США Дональдом Трампом, который взял курс на жёсткое поведение с Ираном, сообщает Popular Mechanics.

29 января было проведено первое испытание новой иранской баллистической ракеты средней дальности "Хорремшехр". Было объявлено о том, что испытания прошли неудачно. Ракета пролетела 1000 километров и взорвалась. Изначально о том, что эта ракета была создана по чертежам, полученным Ираном из Северной Кореи, говорили СМИ Израиля. Сегодня эту информацию подтвердил Пентагон.

Пока точно не ясно, является ли "Хорремшехр" абсолютно новой баллистической ракетой или это модификация предыдущих разработок Ирана. Учитывая американскую информацию, разумно предположить, что это новая и пока ещё неизвестная разработка. Одна из особенностей этой ракеты — наличие на отделяемой головной части заметных аэродинамических поверхностей. Это указывает на создание в Иране головных частей с большей точностью и менее предсказуемой траекторией полёта до цели в плотных слоях атмосферы.

Если эта ракета является копией северокорейской разработки, то, скорее всего, это "Хвасон-10", успешно испытанная Северной Кореей в июне 2016 года. Считается, что эта разработка может доставить ядерное оснащение боеголовки на расстояния от 5000 до 12 000 километров.

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