Сперва о том, как я познакомился с неким Ганиматом Захидом, хотя помнится, он тогда звался иначе. Но речь не об этом.

Лет эдак десять, а может, и более назад, сижу я в ресторане с моим добрым другом, известным предпринимателем, нахчыванцем, между прочим, беседуем о том, о сем – никакой политики. Вдруг откуда ни возьмись, к нам подходит депутат Милли Меджлиса, хорошо всем известный. Тоже нахчыванец, разумеется. Ну, тут они, как водится, обнялись, два нахчыванца, расцеловались, не потому что политики-единомышленники, а как оказалось довольно близкие родственники. И вдруг в разгар теплой беседы мой друг говорит, указывая на ничем неприметного субчика поодаль: «Этот тип, кажется, следит за нами, и даже записывает».

Кинулись люди депутата за неизвестным субъектом, поговорили по душам и вернулись с докладом: «Это Ганимат из газеты «Азадлыг». По заданию руководства НФА следит за вами». То есть, не за мною, не за моим другом, а за депутатом. Больше я его не видел и не слышал. До вчерашнего дня, когда появился его знаменитый теперь на весь Азербайджан список.

Деньги на революцию

Всем революционерам так или иначе приходилось решать вопрос финансирования своей справедливой по сути и противозаконной, с формально юридической точки зрения, деятельности. Это я в связи со списком Ганимата Захида. Странно, что наши публицисты и авторы детективных историй оставили без внимания этот увлекательнейший аспект революции по-азербайджански. А жаль, читался бы такой роман в один присест. Ничего похожего не сыскать во всей всемирной истории революций – от Спартака до Горбачева.

В знаменитом «кодексе революционера», сочиненном задолго до появления большевиков, авторы этого забытого, к сожалению, ныне документа скрупулезно перечисляли требования, которым должен соответствовать тот, кто берется низвергнуть царскую власть и принести свободу своему народу. Он не имеет права на такие благоглупости как любовь, семья, дети.

Дабы не обрекать на несчастье своих близких, он заранее обязуется принести свою жизнь на алтарь свободы. Все то, чем живет обычный человек, только свяжет его по рукам и ногам. Таков был своеобразный кодекс чести революционера. Для того, чтобы сделать свободным народ, революционер сам изначально должен быть свободным, и что особенно важно - честным. Задолго до пролетариата К.Маркс совершил свою революцию (чисто теоретическую) в лондонских библиотеках, и эту работу фактически оплатил его состоятельный друг и единомышленник Ф.Энгельс.

Ленин со своими единомышленниками решил вопрос финансовой поддержки партии с помощью того, что они называли экспроприацией экспроприаторов, что в переводе на язык юриспруденции – тогдашней и нынешней - является банальным грабежом банковских инкассаторов. Чем, собственно, и прославился первоначально «симпатичный грузин» (ленинская характеристика Сталина того периода) по кличке Коба со своим дружком Камо (Симон Аршакович Тер-Петросян). Однако к чести молодого революционера, которого обитатели баиловской тюрьмы запомнили как обросшего и плохо одетого грузина без определенных занятий, все добытые воровским способом деньги – золотые червонцы и царские купюры он до копейки переправлял в Вену в партийную казну.

Этот хорошо известный теперь не только профессиональным историкам эпизод из жизни вождей пролетарской революции вспомнился мне в бурные дни 1990 года, когда ведомые народофронтовскими вождями революционные массы шли в очередной раз на приступ парламента республики.

За что мы тебе платим, революционер?!

Один из моих коллег по ЦК, обещавший руководству, что все пройдет тихо-мирно, после объяснений с Первым довольно бесцеремонно подозвал к себе сновавшего между залом и людскими толпами Арифа Гаджиева и грубо стал его отчитывать.

Словно перед ним был не один из лидеров Народного фронта, а инструктор райкома партии.

- О чем это ты? - поинтересовался я у коллеги, в то время как последний подозвал другого фронтиста и громко потребовал, чтобы он либо выполнил данное ему поручение, либо вернул… деньги. Это было что-то новое, незнакомое во взаимоотношениях власти и оппозиции, о чем я и имел информацию исключительно теоретического свойства.

При слове «деньги» его собеседник мгновенно исчез, а ответработник ЦК, как тогда принято было говорить, стал громко возмущаться, что это не первый случай, когда оппозиционеры пытаются служить «и нашим, и вашим». Более всего его возмущало то, что фронтисты охотно берут деньги за предоставленную информацию, но вот пасуют перед толпой. «Об имидже своем пекутся!», - подвел он итог и приступил к очередным переговорам с вынырнувшим невесть откуда министром образования Рафиком Фейзуллаевым.

- Я тебе сколько раз говорил, чтобы ты своим дружкам платил только после выполнения задания! Министр обещал разобраться со своими людьми из нарождающейся оппозиции.

Тут мое внимание привлек секретарь Бакинского горкома Руфат Агаев, который неподалеку о чем-то шептался с Рагимом Газиевым. Тот пользовался особым пиететом в народной среде, как искренний борец за правое дело, что вызывало ревность Эльчибея и близких к нему младших научных работников. Об этом в правящих кругах знали и всячески привечали будущего министра обороны. Его опекуном, как и некоторых иных лидеров, был как раз секретарь горкома. Тут мои размышления прервал рев толпы, перед которой появился человек маленького роста в модном клетчатом пиджаке с микрофоном в руках.

А кто этот стильно разодетый революционер?

- Ясно кто – Этибар.

И я вспомнил, как пару месяцев назад Везиров пригласил меня, только что прибывшего из Триполи, посмотреть на лидеров-неформалов, среди которых блистал красноречием невысокий молодой человек в изрядно поношенной красной тенниске. После очередной филиппики «человека в тенниске», заявившего, что у руководителей партии нет информации о народных чаяниях, Первый громко расхохотался и заметил под улыбки собравшихся: «Может, ты и прав, Этибар. Но что делать, у нас слишком много времени уходит на разговоры с теми, кто регулярно оплачивает твой нелегкий и опасный труд».

«Вон как успел за эти несколько дней измениться «человек в красной тенниске». То-то еще будет!», - грустно размышлял я, вслушиваясь в картавую речь новоявленного Ильича в азербайджанском обличье, звавшего народ на штурм существующей власти.

«Интересно было бы посмотреть на этих людей после показа короткометражного фильма, заснятого в одном из ресторанов Баку, где известный на всю республику директор нефтеперерабатывающего предприятия презентовал одному из известных и уважаемых в республике неформалов новенький «ГАЗ-24».

Особенно увлекли бы их вопросы митингового героя об импортном магнитофоне, качестве чехлов и наличии «запаски». Одно только бесследное исчезновение народных денег, собранных на Мейдане, чего стоит! Какими дотошными могут быть неформалы, когда речь идет об оплате их трудов, я убедился в ходе личной встречи Первого с героем тех дней Нейматом Панаховым.

Выразив неудовольствие тем, что на тайной встрече присутствует лишний, то есть, ваш покорный слуга, Панахов стал сообщать кое-что о своих единомышленниках, заметив в заключение, что он испытывает некоторую нужду в средствах, и хорошо бы одного его близкого родственника устроить заместителем председателя райисполкома. На это ему было заявлено:

- Ты еще не расплатился сполна за прошлое назначение. Отмени субботний митинг, тогда и продолжим нашу беседу.

По неопытности ли, по незнанию ли ментальности местных революционеров, я полагал, что Неймат исчез и навсегда. Но в субботу он позвонил из автомата, напомнив, что митинг он отменил, стало быть, надо бы вернуть должок …

Путешествие из «товарищей» в «беки»

Через некоторое время после общения с чиновничьим людом -партийным и министерским, я невольно пришел к выводу, что между партийной властью, поливаемой проклятьями НФА, и нарождающейся оппозицией сложились отношения принципиально отличающиеся от того, что приходилось читать в политической литературе или смотреть в фильмах. Лидеры районного масштаба так или иначе находились на финансовой подкормке местной власти.

Характерный пример - бывший работник таксопарка Фаик Бахшалиев в Мингечауре, который большую часть своей сознательной жизни кормился копеечными подношениями таксистов. Выбившись в лидеры мингечаурских горлопанов, он тут же оказался под покровительством местного денежного «Туза», по поручению секретаря регулярно оплачивающего услуги работающего в поте лица оппозиционера.

Не скажу, что столь удачное политическое взаимодействие имело тотальный характер. Секретарь Кедабекского райкома Р.Гусейнов после первой же попытки нарушить общественный порядок неформалами велел арестовать фронтистов сельской закваски, которые перед лицом армянской агрессии не нашли ничего лучшего, как объявить войну государству. После двухнедельной уборки улицы райцентра оппозиционный дух в районе несколько поостыл.

Об особенностях взаимоотношений оппозиции и местной власти вскоре можно было сделать безошибочные выводы, когда такие как Р.Гусейнов подверглись преследованиям, а иные перекрасились в «беков», а затем и в «новых азербайджанцев». Да так, что и не узнать их, бывших коммунистов-экс-эльчибеистов. Однако дело не только в политической мимикрии как свойстве местной ментальности.

Задолго до госпереворота в мае 1992 года накопилось довольно много материалов о непосредственном финансировании лидеров Народного фронта представителями теневой экономики. Они никогда не появлялись на Мейдане, не шумели, не рвались в лидеры. Они регулярно платили днем райкомовскому начальству, а вечерами передавали пухлые пакеты фронтовикам. Они-то и стали настоящими некоронованными победителями революции по-азербайджански. Ибо главное достояние азербайджанского народа – земля, промышленные предприятия и иная государственная собственность в результате переворота, осуществленного купленными лжереволюционерами, досталась им.

И не надо думать, что о коррупционном составляющем переворотчиков я вспомнил исключительно после публикации списка коррупционеров из архива Ганимата Захида. Об этом подробно я написал еще лет десять назад в исследовании «Конец второй республики», изданной в соавторстве с Зардуштом Ализаде. Позволю себе привести несколько строк о том, зачем понадобились теневикам переворотчики Эльчибея: «Они восприняли перестройку как шанс избавления от партийной бюрократии. В этом причина того, что большая часть владельцев капитала в Азербайджане оказала нарождающемуся оппозиционному движению моральную и финансовую поддержку». Так что их, этих человечков в красных теннисках, купили на корню еще задолго до того, как они уселись в кабинетах, не зная, что делать далее. И к слову, обошлась эта сделка теневикам довольно дешево.

Иногда думается, как хорошо, что нынешняя власть такая крепкая и надежная. И самое главное - ей не нужны подачки с барского стола. Уж слишком тягостно было бы видеть очередной чисто азербайджанский процесс политического перевоплощения…