Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем

Над Черным морем во время тренировочного полета был обстрелян транспортный самолет, заявил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко, передает РИА Новости.

"Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак… Экипаж не пострадал. Подробности сообщит министерство обороны", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

По его словам, это произошло в районе Одесского газового месторождения.

В Минобороны Украины утверждают, что транспортный самолет ВМС Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с российских буровых вышек.

В "Черноморскнефтегазе", в свою очередь, опровергли информацию об обстреле украинского самолета.