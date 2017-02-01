 

Стороны согласились отвести вооружения в Донбассе к 5 февраля

 

Стороны конфликта в Донбассе согласились отвести тяжелое вооружение к 5 февраля. О этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает РИА Новости.

В то же время он отметил, что санкций за нарушение этого пункта заявления контактной группы по Украине не предусмотрено.

Ранее контактная группа по Украине приняла заявление, требующее к 5 февраля отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения в Донбассе.

Сайдик подчеркнул, что проблемы с безопасностью в регионе стали главным предметом обсуждения во время заседания контактной группы.

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