Стороны конфликта в Донбассе согласились отвести тяжелое вооружение к 5 февраля. О этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает РИА Новости.

В то же время он отметил, что санкций за нарушение этого пункта заявления контактной группы по Украине не предусмотрено.

Ранее контактная группа по Украине приняла заявление, требующее к 5 февраля отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения в Донбассе.

Сайдик подчеркнул, что проблемы с безопасностью в регионе стали главным предметом обсуждения во время заседания контактной группы.