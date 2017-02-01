Семья отказалась от критика Ильхама Алиева

Семья живущего в Голландии блогера Ордухана Теймурхана отреклась от него. Члены семьи блогера обратились в редакцию haqqin.az, сообщив, что они обеспокоены распространением в социальных сетях клеветнических и предвзятых материалов антигосударственной направленности, связанных с их родственником. Близкие Теймурхана со всей ответственностью заявили, что они стыдятся своего родства с ним.

Племянник О.Теймурхана Эльнур Алиев подчеркнул, что его ничто не связывает с родственником, который уже более 10 лет не живет в Азербайджане.

«Я даже не хочу называть его дядей, он всего лишь биологический брат моей матери. Мы сожалеем о всех его опусах. Вся наша семья предана своему государству и поддерживает политику нашего президента. Хотим, чтобы все знали, что у нас нет ничего общего с этим человеком. Мы осуждаем все то, что пишет он и ему подобные. Мы отрекаемся от такого родственника», - заявил Эльнур Алиев.

Э.Алиев, долгое время работавший переводчиком в Фонде Гейдара Алиева, считает, что О.Теймурхан пишет свои лживые статьи из зависти к обеспеченной жизни своих родственников.

«Мы много раз обсуждали между собой, что хочет от нас этот человек. Видимо, он завидует нам, живущим здесь. Мы устроены, работаем и материально обеспечены. А он сидит без работы и друзей в Голландии, потому и пишет гадости. Не желаем иметь с ним ничего общего. В последний раз он был в Азербайджане в 2011 году на похоронах моей бабушки, и даже тогда я сторонился его. Мы даже дома его не вспоминаем, не говорим о нем. Из-за его публикаций, не имеющих ничего общего с нашей духовной культурой, достоинством и честью, я никогда не общался с ним. У него нет даже элементарного образования. Проклинаю его и хочу, чтобы все знали, что нас с ним ничего не связывает», - сказал Э.Алиев.

Захра Алиева, сестра О.Теймурхана, рассказала, что она с другими братьями и сестрами убеждали Ордухана прекратить писать свои лживые статьи.

«Мы умоляли его не писать ничего против нашего государства. Но он упорно твердил, что не прекратит это. Все мы не согласны с его позицией, придерживаемся абсолютно других взглядов. Мы прекрасно живем в своей стране и благодарны ей за это. А с братом я не общаюсь и отказываюсь от него», - сказал сестра скандального блогера.

Ее супруг Махаббет Алиев считает, что Ордухан погубил свою мать, которая не выдержала беды, которую он принес в их дом.

«Я согласен с каждым словом моего сына и супруги. Мы не общаемся с Теймурханом. У меня даже нет номера его телефона. Я работаю, полностью обеспечиваю свою семью. Мы своей жизнью в нашем государстве довольны. Страна наша день ото дня расцветает. Чего еще желать? У нас еще на памяти огромные очереди за хлебом, и мы не хотим возвращаться в то время. Против чего выступает Ордухан, непонятно. Пока в нашем доме от него одни только несчастья. Моя теща, его мать, умерла от инфаркта из-за него», - сказал М.Алиев.

Эльнар Алиев, другой племянник одиозного блогера, подтвердил, что все родственники не хотят даже слышать о О.Теймурхане.

«Этот человек уже всех нас буквально достал. На прошлой неделе меня вызвали в полицию и сказали, чтобы я посоветовал своему дяде прекратить свою провокационную деятельность. Я объяснил сотрудникам полиции, что не поддерживаю связь с О.Теймурханом. Мы отрекаемся от него. Ни он сам, ни его деятельность нам абсолютно неинтересны. Мы живем в нормальном, благополучном обществе, а чего хочет он - непонятно. Наверное, он и сам этого не знает. У нас одна проблема в этой стране – это родственник Ордухан Теймурхан», - с горечью произнес Э.Алиев.