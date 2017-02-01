 

Фанаты назвали наиболее вероятных жертв седьмого сезона «Игры престолов»

 

Работники сайта Sports Betting Experts опросили 10 тысяч поклонников телесериала «Игра престолов» и составили рейтинг персонажей, которые, по мнению зрителей, погибнут в седьмом сезоне проекта. Результаты опубликовало издание Entertainment Weekly, являющееся партнером Sports Betting Experts.

Первое место в списке занял Теон Грейджой. Этому герою предрекли гибель 14 процентов опрошенных. На втором месте Мелисандра (восемь процентов). Третье место у Давоса Сиворта, четвертое — у Джораха Мормонта.

Кроме того, среди претендентов на выбывание из сериала оказались Джейме и Серсея Ланнистеры, а также Эурон Грейджой.

Ожидается, что первый эпизод седьмого сезона сериала выйдет на экраны 25 июня. Новый сезон станет предпоследним в «Игре престолов» и будет состоять из шести эпизодов.

«Игра престолов» — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

461 просмотров


Старости
Транспортно-коммунальный коллапс в Баку
Транспортно-коммунальный коллапс в Баку
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
3 Фев 5° / 0°
4 Фев 7° / 3°
5 Фев 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.92 AZN
1 EUR   =   2.0719 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Минобороны Армении: "Взят в плен азербайджанский солдат"
США вынесли Ирану официальное предупреждение из-за пуска ракет
Фанаты назвали наиболее вероятных жертв седьмого сезона «Игры престолов»
Генсек ООН выступил против указа Трампа
Обама готовится бросить вызов Трампу Американские источники
Американские F-16 открыли огонь по своим: есть убитый и раненый
Семья отказалась от критика Ильхама Алиева
Стороны согласились отвести вооружения в Донбассе к 5 февраля
Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией
Украина обвинила Россию в обстреле самолета над Черным морем
Иран испытывал северокорейскую ракету Заявление Пентагона
Деньги на Азреволюцию наша передовица
В Норвегии посла России вызвали на ковер
При пресечении провокации ранен азербайджанский солдат Заявление Минобороны
Андреас Умланд: «Из окружения Трампа поступают противоречивые сигналы» эксклюзив
Автобус, замерзший в России, доехал до Баку
Замгенпрокурора Казахстана о совместной с Азербайджаном борьбе с экстремизмом
Эхсан Захидов возглавил пресс-службу МВД
Полуголый президент федерации упражняется на бакинском снегу ВИДЕО
Пожар в Тбилиси обанкротил 100 азербайджанских бизнесменов
Вето министра на депортацию азербайджанцев из Германии они о нас
Женщина пыталась повеситься в бакинском парке
Иран отказался закупать вооружение в России
Октай Асадов раскритиковал депутатов за отсутствие в Милли Меджлисе
На востоке Украины не стихают бои