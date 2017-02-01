 

США вынесли Ирану официальное предупреждение из-за пуска ракет

 

Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране официальное предупреждение. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, передает ТАСС.

"Мы официально предупреждаем Иран... Иран продолжает угрожать США и их союзникам. США продолжают осуждать такие действия Ирана, которые подрывают безопасность, стабильность и процветание государств на Ближнем Востоке", - сказал он

Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года.

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