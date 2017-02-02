ФРС США сохранила учетную ставку доллара

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0,5-0,75%. Об этом говорится в распространенном сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, передает ТАСС.

В последний раз ФРС повышала базовую ставку 14 декабря 2016 года. Тогда она была увеличена с 0,25-0,5% на 25 б.п. Прежде базовая учетная ставка поднималась в декабре 2015 года - также на 25 б.п. - с уровня в 0-0,25%, на котором она оставалась с декабря 2008 года.

При этом в 2017 году ФРС прогнозировала сразу три повышения учетной ставки, до среднего уровня в 1,375%.