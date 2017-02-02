100 тысяч человек протестуют против амнистии в Бухаресте

Свыше 100 тысяч человек вышли на улицы Бухареста на антиправительственные протесты, связанные с изменениями в уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных, сообщают местные СМИ.

Как передает румынское агентство agerpres.ro, в пикетах возле здания правительства в Бухаресте участвуют более 100 тысяч человек. Манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".

Крупные протесты проходят и в других городах страны – Клуж-Напоке, Галаце, Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Бакэу и других городах страны, где, как сообщает портал digi24.ro, в общей сложности на улицы вышли 140 тысяч человек.

Местные СМИ отмечают, что это самые крупные протестные акции в Румынии за последние 25 лет. Граждане Румынии опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

Для обеспечения общественного порядка перед зданием правительства выстроились кордоны полиции. Сообщается, что движение по некоторым улицы столицы затруднено. Манифестация проходит мирно.

Ранее премьер Сорин Гриндяну предложил амнистировать ряд заключенных, чтобы немного освободить переполненные тюрьмы. Против этой инициативы выступил среди прочих президент Клаус Йоханнис. Оппозиционная Национал-либеральная партия, которая поддерживает президента, выступила в среду с инициативой о выражении недоверия кабинету.

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, вне зависимости от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключения составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.