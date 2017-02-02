С момента инаугурации президента США Дональда Трампа прошло 10 дней, а новый глава государства уже успел принять ряд крупных решений, которые порядком напугали весь мир. Эти меры вызвали несогласие с действиями администрации и политических противников Трампа в конгрессе, и его собственных однопартийцев, и лидеров западноевропейских государств.

В первую очередь речь идет об указе Трампа, который на 90 дней вводит запрет для въезда в страну гражданам семи стран- Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того, на 120 дней остановлена программа приема беженцев, а прием беженцев из Сирии остановлен бессрочно.

Чрезвычайные меры Трампа вызвали хаос и панику в аэропортах Америки и многих других стран. Иммиграционные власти разворачивали обратно граждан указанных стран, хотя в их паспортах стояли американские визы. Под запрет попали даже те, у кого были грин-карты, дающие право на проживание и работу на территории США, а также граждане, имеющие двойное гражданство (США и одной из страны, включенной в "черный список").

Мусульмане под запретом

В американских СМИ на следующий день после введения запрета были опубликованы десятки поражающих воображение историй того, в какую тяжелейшую ситуацию попали легально прибывающие в Америку люди с Ближнего Востока.

Шахин Хасанпур, 70-летняя гражданка Ирана вылетела из Тегерана в Вашингтон во второй половине прошедшей пятницы, за несколько часов, до того, как Трамп поставил свою подпись под указом. К тому времени, когда она прилетела в вашингтонский международный аэропорт "Даллес" закон вступил в силу и Шахин не пустили в Америку. 29-летняя иранка Ройя Араблудариш должна была вернуться из Тегерана в Нью-Йорк, где ее ждал муж, гражданин США и где она училась в Колумбийском университете. Но в иранском международном аэропорту "Исхафан" представители турецкой авиакомпании отказались пустить ее в самолет после того, как стало известно об указе Трампа.

А следующая история обошла буквально все американские газеты и сайты. Речь идет об иракце Хамиде Халиде Дарвише, который в качестве переводчика работал на американских военных в своей стране начиная с момента оккупации Ирака в 2003 году. Учитывая его заслуги, американские власти предоставили ему право убежища в своей стране. Однако в минувшую субботу он, как и многие другие иракцы был задержан в международном аэропорту имени Джона Фитцжеральда Кеннеди в Нью-Йорке. Между тем в Ираке насчитывается 7000 граждан, которые сотрудничали с американским военным командованием и сейчас все они попали в разряд нежелательных для США лиц.

"Удар по американским ценностям"

"Отказ от приема беженцев президента Трампа - это удар по всем американским ценностям" - такой заголовок выносит в своей передовой статье столичная The Washington Post. Газета напоминает, что Соединенные Штаты являются страной иммигрантов и там всегда принимали беженцев из других стран, которых преследовали на их родине.

Читатель может сказать: мы много слышали об идеалах свободы в Америке, но далеко не всегда эта страна мудро претворяла в жизнь указы своих отцов-основателей…

Сразу несколько американских сенаторов, а также действующих и отставных высокопоставленных чиновников утверждают, что принятые Трампом меры серьезно осложняют усилия по борьбе с терроризмом, которые США предпринимают в течение последних 16 лет (после нападения "Аль-Каиды" в сентябре 2001 года). Они утверждают, что поспешно принятый указ президента лишь добавляет аргументов террористическим организациям, утверждающим, что американское вмешательство на Ближнем Востоке является "религиозным крестовым походом". Одновременно эти меры сильно осложняют работу естественных, хотя и не всегда видимых союзников американских властей, будь то муллы в городских мечетях США или агенты американских спецслужб в ближневосточных странах.

"Мы опасаемся, что этот указ станет ударом по нашей борьбе с терроризмом, - говорится в заявлении влиятельных республиканских сенаторов Линдси Грэма и Джона Макейна. -Этот указ посылает сигнал о том, что Америка больше не хочет принимать у себя мусульман. Он, таким образом, лишь помогает террористам вместо того, чтобы укреплять нашу безопасность".

Как сказал в беседе с haqqin.az эксперт в сфере борьбы с терроризмом Брайан Дженкинс из корпорации RAND, указы Трампа делают американские города более уязвимыми для террористов. "Опасность исходит от идей, а не от беженцев, - утверждает он. - Это вопрос мотивации, а не фильтрации"

Президент Трамп защищает свою позицию. «Хочу ясно сказать, что это не запрет для мусульман, как неверно сообщили СМИ. Это не вопрос религии - это вопрос террора и безопасности в нашей стране», - говорится в специальном заявлении президента.

Но такие доводы американцев не слишком убеждают. Эксперты спрашивают - а почему тогда в семерку не попала Саудовская Аравии, гражданами которой были 15 из 19 террористов "Аль-Каиды", унизивших Америку в сентябре 2001-года, почему в списке нет Пакистана, который пригрел у себя главу "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена?

"Ленинист" в Совете безопасности

Есть и другие серьезные вопросы к Трампу. Колумнист влиятельного издания Foreign Policy Дэвид Роткопф пишет, ссылаясь на информацию телекомпании CNN о том, что недавно назначенный глава Управления внутренней безопасности Джон Келли был не в курсе того, что Трамп собирается подписать закон о запрете на прием беженцев и ограничение на въезд гражданам из 7 стран. "В результате ни Келли, ни управление, которое он возглавляет, были не в состоянии подготовится к выполнению указа", - пишет Роткопф.

Кто-то может сказать - подождите, ведь это лишь первые дни в Белом доме новой администрации, дадим же им время сформулировать свою стратегию. Но начальный период каждой администрации, каким бы хаотичным он бы ни был, является временем консультаций с различными политическими силами, раздумья в определении стратегии, а не лихорадочных действий. Команда Трампа, похоже, очень спешит принять указы даже в тех условиях, когда многие высокопоставленные чиновники еще не прошли через "чистилище" конгресса и не заняли свои кресла.

Более того, американские СМИ обращают внимание на селективность в выборе мест в Совете национальной безопасности - важнейшем органе, отвечающим за внутреннюю и внешнюю политику США. Так, например президентом было решено, что директор Национальной разведки Америки и глава Объединенного командования начальников штабов американской армии будут приглашаться на заседания СНБ только "в случае необходимости".

В то же время постоянное кресло в СНБ получил помощник и доверенное лицо Трампа Стивен Бэннон, человек с весьма неоднозначной репутацией в Америке. В прошлом он был издателем крайне правого, с явным расистским душком издания Breibart. Бэннон не имеет никакого опыта в сфере национальной безопасности США. А о радикальных взглядах его красноречиво говорит одно высказывание. Однажды он назвал себя "ленинистом", имея в виду намерение "взорвать к чертям собачьим" всю систему государственного устройства США.

Не спешите с выводами

The New York Times и другие влиятельные газеты предсказывают, что уже в самое ближайшее время начнется конфронтация не только между Трампом и "большой прессой" Америки - война между ними идет уже много месяцев -, но и между Белым домом и местными властями - губернаторами, мэрами, законодательными ассамблеями штатов.

Генпрокуроры 15 американских штатов уже осудили указ президента США Дональда Трампа по иммиграции, назвав его "незаконным". Совместное заявление было опубликовано генеральными прокурорами штатов крупных штатов, как Нью-Йорк, Калифорния, Пенсильвания, Вашингтон, Массачусетс, Вирджиния, Коннектикут, Иллинойс, Нью-Мексико, Мэриленд, и других, а также округа Колумбия, где находится столица Соединенных Штатов.

Главы некоторых крупных американских компаний также раскритиковали президента США Дональда Трампа из-за ужесточения миграционной политики. Так, например, глава корпорации Apple Тим Кук заявил, что Apple не смогла бы процветать и развиваться без мигрантов. Кук также сказал, что указ Трампа напрямую коснулся многих сотрудников его компании. Он пообещал, что сделает все возможное, чтобы помочь им.

Антииммигрантский закон Трампа не нашел поддержки и у лидеров западноевропейских стран.

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала президента США Дональда Трампа за ужесточение американской иммиграционной политики, в рамках которой гражданам семи мусульманских стран был временно запрещен въезд в страну, сообщил Der Spiegel. К критике ужесточения иммиграционной политики Дональда Трампа также присоединилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. А еще до этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который в ближайшие дни собирается в Вашингтон, заявил о готовности принять беженцев после принятие того, что в Канаде назвали "антимусульманским указом" Трампа.

Таковы итоги первых 10 дней пребывания 45-го президента США в Белом доме. Однако есть американцы, которые предлгают не спешить с выводами. Есть смысл прислушаться и к такому мнению в соответствии с мудрой русской пословицей о том, что цыплят по осени считают.