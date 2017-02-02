 

Трамп лично встретит останки погибшего спецназовца

 

Президент США Дональд Трамп отправился на базу ВВС Довер, чтобы встретить самолет с останками бойца спецназа ВМС Уильяма Оуэнса, погибшего в Йемене в ходе рейда на штаб террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов, сопровождающих главу государства.

Отмечается, что эта поездка не значилась в расписании главы государства на среду, 1 февраля, которую заранее распространил Белый дом.

Президента сопровождают его дочь Иванка, а также сенатор-демократ Крис Кунс. Церемония прощания пройдет в закрытом режиме, о чем попросила семья Оуэнса.

Оуэнс стал первым военнослужащим, погибшим в период президентского срока Трампа, начавшегося 20 января. Атака на лагерь боевиков «Аль-Каиды» в центральной части Йемена стала первой контртеррористической операцией, санкционированной Трампом в должности президента.

В результате атаки были уничтожены 14 боевиков, среди которых брат бывшего лидера йеменских джихадистов Анвара аль-Ауляки. У американцев один человек погиб, еще трое ранены.

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