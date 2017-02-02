 

Пан Ги Мун объявлен коррупционером. Экс-генсек под обстрелом наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Популярный южнокорейский политик, недавно отбывший два срока на посту генерального секретаря ООН и 12 января вернувшийся на родину, дал пресс-конференцию, на которой заявил о своем нежелании иметь ничего общего с истеблишментом своей страны, «эгоистичным и местечковым». 

Сейчас Южная Корея переживает тяжелый политический кризис. Президент Пак Кын Хе отстранена от исполнения обязанностей, и ожидается ее импичмент в связи с причастностью к коррупционным действиям ее подруги Чхве Сун Силь. В лице Пан Ги Муна видели авторитетного лидера с репутацией международного уровня, который сможет восстановить стабильность. На будущих президентских выборах ему прочили победу.

Однако волна антикоррупционных разоблачений, коснувшаяся, в частности, руководства Samsung, и приведшая к аресту бывшего министра здравоохранения, подняла и старое дело, которое когда-то прокуратура умышленно похоронила. Журналисты раскопали, а сотрудники прокуратуры подтвердили, что в 2005 и 2007 годах Пан Ги Мун получил в общей сумме 230 тысяч долларов для лоббирования интересов частного бизнеса. Причем если часть взятки была вручена ему, когда он занимал пост министра иностранных дел, то окончательный расчет производился уже с генсеком ООН.

Прокуратуре тогда была команда не выносить сор из избы, иначе это сильно ударило бы по международному престижу страны. Но сейчас тот эпизод снова всплыл, и спрятать его не удалось. Пан Ги Мун, понятно, все отрицает, но и в суд на СМИ, разместившие информацию о его злоупотреблениях, не подает. И это понятно, иначе дело о взятках будет освещаться во всех неприглядных подробностях. И это не все неприятности экс-генсека ООН.

Американские власти предъявили обвинения его брату Пан Ги Сану и племяннику, которые предлагали многомиллионную взятку высокому государственному лицу. Пан Ги Сан работает в южнокорейской строительной фирме, а его сын – агент по недвижимости в Нью-Йорке. Они пытались провернуть махинацию, когда крупный строительный объект во Вьетнаме был бы приобретен на государственные деньги, судя по всему, вьетнамские.

Все эти некрасивые обстоятельства сильно ударили по репутации Пан Ги Муна, и его еще недавно высокие шансы занять президентский пост, стали улетучиваться. По одному из последних опросов, лидирует в народных симпатиях сейчас один из оппозиционных лидеров Мун Чжэ Ин, за которого готовы проголосовать 31,4%. У Пан Ги Муна уже только 20%.

При таком раскладе включаться в предвыборную гонку большого смысла нет и даже опасно. Если пока существует вероятность, что его имя пополощут в прессе, да понемногу отстанут, то включение в избирательную борьбу мобилизует его противников, и тогда тюремный срок окажется прямой альтернативой победе на выборах. Видимо, взвесив все за и против, Пан Ги Мун и принял решение обвинить Южную Корею в том, что она не достойна иметь такого патриотичного политика во главе государства, каким является он сам. Дескать, не очень-то и хотелось.

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Пан Ги Мун объявлен коррупционером. Экс-генсек под обстрелом наш комментарий
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