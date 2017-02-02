 

Минобороны Армении вновь клянчит деньги у народа

Автор: Отдел Армении 

Буквально через несколько дней после своего назначения на пост министра обороны, Виген Саргсян заявил, что отныне каждый, кто имеет в Армении постоянную работу, будет делать ежемесячный взнос в бюджет Министерства обороны в размере 1000 драм (два доллара).

Несмотря на то, что распоряжение нового главы оборонного ведомства вызвало среди населения бурю негодования, В.Саргсян не отказался от своего намерения в очередной раз залезть в карман и без того пребывающего за гранью бедности народа.

Его поддержало и Министерство финансов страны, сообщив, что в целях централизации сбора средств, установленного законом «О  возмещении ущерба, нанесенного жизни и здоровью военнослужащих в ходе защиты границы РА», в Центральном  казначействе был открыт счет 900005001186 под грифом «Обязательные  выплаты».

В силу этого акта, заявил Минфин, отныне все работодатели и лица, которые самостоятельно выплачивают эти средства, должны направлять 1000 драм на этот расчетный счет. При возникновении же вопросов «по обязательным выплатам» следует обращаться в банки, которые обязаны предоставлять подобные услуги и которым ЦБ 27.01.2017 г. направило циркулярное письмо с информацией об открытии данного счета.

Вскоре начнет функционировать и сайт Фонда страхования военнослужащих, посредством которого можно будет делать пожертвования, а также узнать о порядке передачи как пожертвований, так и обязательных выплат и средствах, собранных Фондом.

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