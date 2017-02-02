Начиная с начала прошлого года стоимость товаров, прежде всего импортных, в крупных сетевых магазинах Азербайджана повысилась. В среднем, как отмечают эксперты, рост составил 40-45%. Но несмотря на это, сетевые маркеты выживают и, более того, даже показывают тенденцию к расширению.

За счет чего это происходит? Об этом haqqin.az сообщил эксперт по торговым сетям, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, очевидно, что повышение цен является результатом подорожания доллара и соответствует динамике роста американской валюты на финансовом рынке страны.

«При этом, подчеркну, что любое повышение цен - болезненное явление для предприятий розничной торговли. Оно приводит к снижению продаж и доходов, упадок в среднем составил 10-12% по сравнению с 2014-2015 годами. Торговым сетям приходится маневрировать, чтобы сохранить относительную видимость незначительного повышения цен», - заявил эксперт.

Есть несколько «простых секретов», о которых рассказал специалист.

«К примеру, там, где больший спрос на молочные продукты – дорожают моющие средства. Там, где больше покупают моющие средства – резко дорожает бытовая техника и т.д. Но, как известно, перемена слагаемых не меняет сумму», подчеркивает эксперт.

Население стало покупать более дешевые продукты, что сказалось на ограничении выбора продуктов и товаров. Рост цен остановил расширение ассортимента в сетевых магазинах. В каких-то случаях это сказалось на снижении качества.

Маркетологи стараются специализировать предприятия под определенные группы населения. Кто-то ориентируется больше на верующих, представляя магазин как объект по продаже халяльной продукции. Кто-то стремится показать, что продает экологически чистые продукты. Кто-то переходит на свежие овощи и фрукты, что-то вроде современного варианта колхозных рынков т.д.

«Каких-то существенных различий в ценах в бакинских супермаркетах нет из-за того, что практически все покупается у ограниченного круга фирм-поставщиков. Прямые закупки у дистрибуторов не происходит, так как они находятся в картельной связи с теми же фирмами-поставщиками. А вот средние и небольшие магазины закупают товар у оптовиков, поэтому там относительно невысокий рост цен», говорит эксперт.

При этом, по его словам, ведущие сетевые торговые компании свертывают планы по открытию магазинов в регионах страны.

Ну, а в Баку, как таковой сильной конкуренции между супермаркетами не происходит. Практически все они заняли свою нишу и территорию обслуживания.

«Закрытие некоторых супермаркетов, к примеру, «Лидер-AS» стало результатом неправильной маркетинговой политики. Все дело в стремлении получить максимальную прибыль за короткое время и при минимальных вложениях», - отметил он.