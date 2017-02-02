Прежде чем ответить на вопрос: “С чего бы это?”, надо бы назвать участников неожиданно прорвавшейся на страницы СМИ политической дискуссии по столь щепетильному вопросу.

Все началось с заявления специального представителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе как раз по случаю ожидающегося в феврале очередного раунда его встречи с Григорием Карасиным. Напомним, что речь идет о единственном дипломатическим формате диалога двух стран, прервавших свои отношения после августовской войны 2008 года. Грузинский дипломат не исключил, что “при определённых условиях тема восстановления дипотношений с Россией может появиться на повестке дня”.

По большому счету сказанное ни бог весть какая сенсация. Однако ничего похожего З,Абашидзе накануне предыдущих встреч в Праге или Вене не говорил. Он счел нужным также напомнить, что его страна отменила визовые требования для граждан России еще с 2011 года, но «дальнейшую перспективу этого визового режима должна определить российская сторона».

Партнер З.Абашидзе по переговорам, замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин не замедлил с обнадеживающей реакцией:

«Если мой уважаемый коллега Зураб Абашидзе действительно сделал такое заявление, это можно только приветствовать. Ведь, как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси». Тут как и следовало ожидать, к дискуссии подключилась грузинская общественность.

- Разумеется, отношения с Россией нужно урегулировать. Я поддерживаю это сильнее, чем Зураб Абашидзе или кто-то другой, потому что я не чиновник и могу говорить свободно, - последовал комментарий авторитетного эксперта, профессора Сосо Цинцадзе.

Он также высказал предположение, что “Путин не собирается опускать отмену виз до уровня Абашидзе-Карасина, и, видимо, следует ждать перевода этой – главной российско-грузинской проблемы “до более высокого переговорного формата”.

Не менее интересно и другое соображение, высказанное профессором Сосо Цинцадзе. По его “мнению в Грузии в целом, как и во властных кругах готовы перевести решение вопроса о восстановлении дипотношений в практическую плоскость. Однако грузинским лидерам мешает “страх перед своей социальной базой – националами”.

Либо нужно изменить формат, либо разработать какой-то другой план, - считает профессор С. Цинцадзе, убежденный в том, что переговорная “площадка Абашидзе-Карасин себя исчерпала”.

Одним словом, в Тбилиси настроены как никогда оптимистично, многие эксперты и комментаторы полагают, что ситуация созрела для нового, решающего шага в восстановлении дипотношений двух стран.