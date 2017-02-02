Российский рубль сильно укрепился за последнее время, и Минфин РФ уже говорит о необходимости его ослабления. C чем может быть связано намерение правительства пойти на ослабление валюты, когда и насколько будет девальвирован рубль? Как западные санкции влияют на экономику России? Какой будет политика США при Дональде Трампе, и каково нынешнее состояние китайской экономики?

На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az отвечает известный аналитик, директор Института актуальной экономики России Никита Исаев.

- Опубликованы расчеты российского Минфина по основным параметрам бюджетной системы и курсу рубля при реализации с февраля "временного бюджетного правила". Фактически финансовое министерство РФ предполагает девальвацию рубля в нынешней ситуации ориентировочно на 10%. Как Вы прокомментируете это предложение?

- Это – не новое предложение. На Всемирном экономическом форуме в Давосе первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов уже заявлял о том, что необходимо сдерживать процесс укрепления рубля, что есть необходимость в его ослаблении. Действительно, мы видели, что рубль за последние полгода серьезно подорожал. Таким образом, нынешнее заявление Минфина можно считать признанием того, что начинается процесс плавной девальвации рубля.

Связано это, в том числе и с тем, что политика импортозамщения, по данным на середину прошлого года, показывала нулевую эффективность. Теперь необходимо протекционистскими мерами обеспечивать конкурентоспособность российских товаров. И ослабление рубля служит, в том числе, для этого.

- Политика импортозамещения была введена в России в ответ на санкции со стороны Запада. Как Вы считаете, насколько велико влияние санкций Запада на российскую экономику?

- Начнем с того, что в реальности никаких западных санкций, по большому счету, не было и нет. То, что под санкции попал ряд высокопоставленных чиновников и лиц, имеющих отношение к российским государственным корпорациям и компаниям, не может считаться шагом, способным оказать сильное влияние на российскую экономику.

Не стали санкции губительными и для тех российских банков, что попали под них. Да, они лишились возможности обеспечивать кредитование «длинными деньгами», но это не является для них большой проблемой.

Ведь, их ликвидность достаточно высока. В результате антикризисных мер 2015-206 годов их ликвидность выросла настолько, что Сбербанк стал самой капитализированной компанией в России, обогнав даже «Газпром».

Не столь существенны эти, так называемые, санкции и для предприятий российского ВПК. Ведь, объем экспорта ВПК в прошлом году составил порядка 14 миллиардов долларов, что в общем объеме российского экспорта, в первую очередь углеводородов, является незначительной цифрой.

Ограничение доступа к самым современным технологиям также не является большой проблемой. Ведь, консорциум «Роснефть» и ExxonMobil преспокойно обходят эти санкции, когда дело касается необходимости обеспечить доступ к современным технологиям для бурения на шельфе.

Кроме того, Россия наращивает объемы добычи нефти за счет выкачивания ее из неглубоких скважин, как это делал СССР, будучи уже, что называется на издыхании. Так что, все имеющиеся на сегодняшний день санкции Запада в отношении РФ не оказали влияния на российскую экономику.

- Но в таком случае, почему руководство РФ прилагает такие большие усилия для отмены западных санкций?

- Эти санкции Запада являются прежде всего политическим сигналом руководству России. Да и не прилагается на самом деле каких-то огромных усилий для их снятия. Руководству России, как это не парадоксально, даже выгодны западные санкции. Ведь, их существование позволяет сваливать всю вину за проблемы в российской экономике, за ухудшение уровня жизни россиян именно на Запад с его санкционной политикой.

Хотя в реальности, вина в этих проблемах лежит исключительно на тех представителях российской власти, что претворяют в жизнь крайне неумелую экономическую политику, продемонстрировав неспособность претворять в жизнь структурные реформы.

Ну а странам Запада сохранение санкций в отношении РФ нужно для демонстрации своим гражданам того, что они борются с милитаристской Россией, политика которой приводит к дисбалансу в системе безопасности Европы.

- А как, на Ваш взгляд, скажется на мировой экономике приход к власти в США Дональда Трампа?

- То, что новым президентом США стал Дональд Трамп, не приведет к глобальным переменам в проводимой этой страной внешнеполитической и экономической линии. Американская политическая система настолько стабильна и сбалансирована, она обладает таким количеством сдержек и противовесов, что никакой президент Соединенных Штатов не способен что-либо в ней глобально менять.

США крайне необходимо продолжать политику подавления своих партнеров. Им необходимо продолжать расчленять ЕС, что и делает Трамп, поддерживая выход Великобритании из Евросоюза. Кроме того, огромной проблемой для США является Китай, который дышит уже им в спину.

Так что, не стоит ожидать перемен в политике США при Трампе. Он всего лишь представляет иные американские корпорации, заинтересованные в продвижении своих интересов в мире.

- Иными словами, глубоко ошибаются те эксперты, что твердят о том, что США при Трампе будут проводить политику изоляционизма?

- Это просто невозможно! США, образно говоря, являются акулой, которая не может не пожирать плавающий вокруг планктон. Ведь, в противном случае они просто не смогут выполнять все взятые на себя обязательства, включая почти 20-ти триллионный внешний долг.

- Вы упомянули о Китае. Согласны ли Вы с утверждениями экспертов, утверждающих, что экономика этой страны уже переживает не лучшие времена и не способна противостоять мировому экономическому кризису?

- Китайская экономика не имеет особых проблем. В прошлом году ее рост составил порядка 6, 5%. Это очень хороший показатель. Кроме того, два года назад китайская экономика сознательно совершила разворот от экспортной модели к модели внутреннего потребления, модели повышения качества жизни в огромном государстве, население которого превышает 1 миллиард 300 миллионов человек. Китай формирует закрытую экономическую модель, которая способна противостоять мировым экономическим кризисам, оставаясь при этом мировой фабрикой по производству основных товаров народного потребления.