 

Казахстан призывает Азербайджан объединить усилия эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Заявление депутата Государственной думы России, члена комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павла Шперова на заседании парламентского «круглого стола» по проблемам российских соотечественников вызвало острую реакцию и в Казахстане. Напомним, что Павел Шперов открыто пообещал вернуть в состав Российской Федерации «исконно российские земли Казахстана».

«Мы великая страна и должны защищать свои интересы по всему миру всеми доступными силами. Не все потеряно в так называемых странах ближнего зарубежья», заявил депутат. Он считает политической ошибкой называть русских соотечественников в Казахстане диаспорой, ведь «это наши земли, которые временно отторгнуты. Границы не вечны, и мы вернемся к границам государства российского. Это будет в ближайшее время».

Казахстанский политолог Газиз Шаймерден в беседе с haqqin.az назвал такие высказывания контрпродуктивными и вредными.

"Разве у России разве мало проблем в Украине, что она ищет новые? Шперов сам сепаратист из Крыма, и очень жаль, что свои сепаратистские взгляды он пропагандирует в Госдуме. Он к тому же является членом комитета по делам СНГ, как после таких заявлений он собирается работать с Казахстаном?», заявил Шаймерден.

Политолог предположил, что МИД Казахстана объявит Шперова персоной-нон грата.

«Мы знаем, что Азербайджан - наша братская страна. Перед угрозой агрессивного сепаратизма и экстремизма нам нужно объединять свои усилия", - заявил Шаймерден.

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