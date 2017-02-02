Беларусь о поставках зенитно-ракетных комплексов Азербайджану

Беларусь давно имеет статус одного из ведущих разработчиков программ модернизации средств ПВО советского производства. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на белорусские СМИ, Вооруженные силы Азербайджана получили два дивизиона комплексов «Бук-МБ» - зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1», прошедших глубокую модернизацию.

За счет углубленной доработки базового «Бук-М1» (включающей капитальный ремонт и полную замену ряда узлов, агрегатов и подсистем) белорусские оборонные предприятия создали комплекс войсковой ПВО с принципиально новыми боевыми возможностями, обеспечивающий высокую эффективность борьбы с современными и перспективными средствами воздушного нападения.

По данным разработчиков, в результате глубокой модернизации вся устаревшая советская аппаратура «Бука» заменена на современные изделия белорусской разработки, комплекс полностью выполнен на новой элементной базе. В ходе реновации «Бука» было создано более ста новых устройств и блоков, которые вошли в состав модернизированного комплекса.

В частности, «Бук-МБ» получил возможность стрелять не одной, а двумя типами одноступенчатых твердотопливных зенитных управляемых ракет, разработанных для этого ЗРК. Ракета советских времен 9M38M1 имеет скорость 850 м/с, дальность стрельбы 35 км, потолок поражения цели 22,5 км, вероятность поражения 0,71. У ракеты более новой разработки 9M317 скорость — 1230 м/с, дальность — 42 км, высота — 25 км, точность — 0,78.

По мнению авторов специализированного интернет-ресурса janes.com, популярность этой белорусской разработки во многом объясняется еще и тем, что программа обновления «Буков» существует не только на бумаге: так, например, вооруженные силы Азербайджана уже получили из Беларуси два дивизиона комплексов «Бук-МБ».

К белорусской версии «Бука» сегодня проявляют интерес государства не только Центральной Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, но и Европы.