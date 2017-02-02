В здании Сабунчинского районного суда продолжился процесс по делу банды генерала МНБ Акифа Човдарова и его бывших подчиненных.

Из-за непогоды обвиняемых доставили в зал суда с опозданием, поэтому процесс начался в 14:00

На сегодняшнем заседании был рассмотрен эпизод, касающийся потерпевшего Шемана Иманова, жителя села Моллакенд Кюрдамирского района.

Потерпевший заявил, что расположенным в Моллаенде рестораном «Хатира» долгое время управлял его отец, а после его смерти в 2008 году заведовать объектом стал он сам. Недостатка в клиентах у придорожного ресторана не было, и его небольшой бизнес процветал, пока однажды не появились, заявившие, что они купили эту землю и собираются организовать здесь рыбное хозяйство.

За ресторан нежданные гости предложили 20 тысяч манатов. Ш.Иманов объяснил, что его объект стоит минимум 100 тысяч и продавать его не намерен. Но незнакомцы посоветовали Ш.Иманову добровольно отказаться от ресторана и убраться оттуда как можно скорее. Только потом Ш.Иманов узнал, что участок земли рядом с его заведением приобрели генерал МНБ Акиф Човдаров и его друг Фаттах Сеидов.

Найти общий язык с новыми собственниками земли он так и не смог и нашел ничего лучше, как продать свой ресторан племяннику Садияру Тагиеву. Дело, однако, этим не закончилось и Ш.Иманову действительно пришлось бежать от мошенников в погонах. Он выбрал Россию.

Интересный факт заключается в том, что Шехман Иманов приватизировал этот ресторан всего за 2 тысячи манатов, а своему родственнику продал его в 2010 году за 55 тысяч манатов.

Адвокаты Човдарова заявили, что компания RAF-2006 (аббревиатура – Рамиз, Акиф и Фаттах), купив землю, перекрыла дорогу к ресторану С.Тагиева. Новый хозяин обратился с иском в суд, потребовав освободить. Суд вынес решение в пользу истца, обязав открыть доступ к объекту. Но чтобы судебное постановление было исполнено, С.Тагиева опять пригласили в суд, куда он почему-то не явился.

Надо отметить, что ресторан «Хатира» находится отнюдь не на участке, который копания Човдарова взяла в долгосрочную аренду, но по арендованной земле проходит дорога, ведущая к ресторану.

Следующим слово взял обвиняемый А Човдаров.

«Мой друг Фаттах Сеидов хотел создать там рыбное хозяйство. Рядом была и эта дешевая столовая. Я хотел, чтобы все было халал и, так как мы перекрываем дорогу, предложил 20 тысяч владельцу этого объекта. Между прочим, вся эта закусочная не стоит и двух тысяч, но нам заломили цену в 100 тысяч. Да за эти деньги я бы купил все село Моллакенд, и еще бы что-нибудь осталось. Предложили даже владельцу этого объекта построить ему новый ресторан там, где он сам захочет. Ну а не хочет, пусть берет 20 тысяч и не мешает нам.

Сейчас он говорит, что я ним встречался. Да кто ты такой, чтобы генерал Човдаров с тобой встречался?! С ним говорил Фаттах. Это ж надо так врать», - возмущался А.Човдаров.

Затем выступил свидетель Мирза Баширов, сообщивший, что он долгие годы дружил с отцом потерпевшего, а после его смерти и с самим Ш.Имановым.

Отвечая на вопрос гособвинителя, свидетель показал, что видел лишь Фаттаха Сеидова и никогда не встречался с А.Човдаровым. Однако на суде были зачитаны показания этого свидетеля, данные им на следствии, в которых он утверждал, что генерал Акиф Човдаров угрожал Ш.Иманову.

Обнаружив, что показания свидетеля на суде отличаются от тех, что он дал во время следствия, генерал вновь попросил слова.

«Вы видите, что я молчал и не называл ничьих имен. Если я начну называть имена, ситуация резко изменится. Но то, что я слышу здесь, вынуждает меня говорить. Все, что сделано по этому эпизоду – просто беззаконие, и я буду говорить.

Так вот, сотрудник Следственного управления Генпрокуратуры Эмиль Гахраманов, который ведет это дело, во время следствия в присутствии моего адвоката Садика Расулова сказал мне, что выдает дочь замуж и попросил у меня 20 тысяч манатов. Потом он встретился с моим сыном, взял у него 2 тысячи манатов и заставил оплатить 500-манатный счет в ресторане. Не довольствуясь этим, он пришел ко мне и сказал, что он удалит этот эпизод из уголовного дела, если я дам ему 100 тысяч манатов.

Я не хотел сообщать об этом, но меня вынудили. И такие люди здесь сейчас что-то говорят обо мне!», - заявил А.Човдаров.

Тем не менее выступавшие затем свидетели подтвердили слова потерпевшего по эпизоду.

Очередное заседание суда состоится 6 февраля.