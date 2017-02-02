Следственные материалы на экс-депутата и олигарха Дуньямина Халилова, считающегося одним из ключевых фигурантов в деле о присвоении денег Межбанка, направлено на рассмотрение в суд.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались материалы этого уголовного дела, где раскрываются преступные схемы присвоения Д.Халиловым и другими десятков миллионов долларов

Из представленных документов следует, что олигарх оформлял в Межбанке многомиллионные кредиты на свои компании Səbail Mebel, Aqora, Kondor Group и др. Позже эти средства были вывезены из страны через зарегистрированную в Панаме офшорную компанию Oceanstream İnc.

Дружить, так с главой Межбанка

Во время следствия Дуньямин Халилов, который обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса, признал себя виновным лишь частично. В своих показаниях он отметил, что был в дружеских отношениях с главой Межбанка Джахангиром Гаджиевым, которые возникли еще в далеком 1978 году.

С 1992 по 2004 год Д.Халилов занимал различные должности в консалтинговой компании «Внешэкспертсервис», а пять лет был ее директором. В 2001 году Дуньямин Халилов стал директором в компании General Construction, которую тогда только-только учредил Джахангир Гаджиев.

General Construction выступала подрядчиком при строительстве разных объектов. В 2002 году Халилову было поручено возведение Олимпийского комплекса в Шеки. Видимо, он с этим справился, и Джахангир Гаджиев стал поручать своему другу все больше и больше проектов.

По словам бывшего депутата, офшорную компанию Oceanstream İnc, которая использовалась для вывода денег из страны, также в 2001 году учредил в Панаме Джахангир Гаджиев. В конце 2002 года глава Межбанка поручил контроль над этой компанией другу и партнеру Халилову.

«Я лишь исполнял поручения Джахангира»

Дуньямин Халилов утверждает, что офшорная компания Oceansream İnc была создана для того, чтобы привлечь из-за границы средства в Межбанк, а также профинансировать проекты банка за рубежом. Но, как уверяет олигарх, он не участвовал в принятии решений, связанных с зарубежными проектами Межбанка. Все решалось в Межбанке, он же только исполнял указания Джахангира Гаджиева.

Бывший депутат раскрыл схему, по которой деньги из Межбанка выводились за рубеж. По его словам, сначала в Азербайджане создавались фиктивные компании, на которые оформлялись крупные кредиты Межбанка. Потом эти деньги переводились на счета иностранных банков и выводились из страны.

Возникает логичный вопрос, почему Джахангир Гаджиев и его подрядчик использовали такую сложную мошенническую схему для финансирования иностранных проектов Межбанка, ведь банк реализовал свои проекты открыто и на законных основаниях. Однако этот момент преступной деятельности Джахангира Гаджиева и его подельников пока остается загадкой.

Деньги «Сабаил мебель» для албанского мафиози

В деле замешаны десятки компаний. Так, Д.Халилов утверждает, что в июле 2008 года Джахангир Гаджиев сообщил ему, что на реализацию проекта строительства логистического комплекса в подмосковном Алтуфьево нужно три миллиона долларов. И кредит на эту сумму был в дальнейшем выдан ОАО «Сабаил мебель», а потом через Oceanstream İnc деньги были переведены на счета компании İnterprokonsaltinq.

Для финансирования проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода в Албании Дж.Гаджиев выделил средства, которые также были оформлены на «Сабаил мебель». По словам Д.Халилова, чтобы переправить деньги в Албанию, был заключен договор между директором ОАО «Сабаил мебель» Сейфуллой Сейфуллаевым и главой компании Anika Eterprise Резартом Тачи (известным албанским мафиози, о его связях с которым бывшего руководства Межбанка haqqin.azуже писал). Согласно этому договору Anika Eterprise и Oceanstreeam İnc должны были поставить арматуру ОАО «Сабаил мебель».

На самом же деле, как это подтвердил и Д.Халилов, контракт носил формальный характер. Под видом платежа за поставки несуществующей арматуры за счет кредита Межбанак 6 миллионов долларов были выплачены Резарту Тачи и еще три миллиона долларов посредством компании Oceanstream İnc перечислены компании İnterproconsulting. Д.Халилов уверяет, что шесть миллионов евро были действительно потрачены на строительство нефтеперерабатывающего завода в Албании, о судьбе же еще трех миллионов долларов он якобы ничего не знает.

«Пошли сотрудников в банк за миллионами долларов»

Согласно материалам следствия, Международный банк Азербайджана неоднократно выделял кредиты ОАО «Сабаил мебель», которые потом через офшорные счета уходили за пределы страны. В 2010 году Джахангир Гаджиев решил закрыть все кредиты, выданные «Сабаил мебель». Он позвонил Д.Халилову и объяснил, что для этого нужно оформить новые кредиты, но уже на физических лиц. Д.Халилов, в свою очередь, позвонил главе ОАО İnter Tekstil Шакиру Мусаеву и предложил отправить в банк несколько человек из его компании, на чьи имена будут оформлены кредиты, уточнив, что денег они, конечно, не получат, они, мол, необходимы для других нужд.

Таким образом в центральном филиале Межбанка был оформлен кредит на имена сотрудников İnter Tekstil в размере 6 миллионов долларов. Эти средства пошли напокрытие кредитов ОАО «Сабаил мебель».

Компании на бумаге и реальные миллионы

Бывший депутат признался на следствии, что при его посредничестве Дж.Гаджиев для финансирования своих зарубежных проектов создал несколько обществ с ограниченной ответственностью. Глава Межбанка даже доверил ему подобрать надежных людей на должности руководителей этих ООО и ОАО. Так появились ООО Mekon, Praym İnvestment и еще фирм, формальными руководителями которых стали рядовые сотрудники халиловской General Construction. Эти люди и подписывали документы, согласно которым Межбанк выделял многомиллионные долларовые кредиты.

Фиктивные главы компаний получали помимо своей зарплаты дополнительные сто манатов в месяц, хотя, согласно документам, все они были долларовыми миллионерами и крупными предпринимателями - перечисляли миллионы долларов Межбанка на офшорные счета, заключали договоры и финансировали проекты за рубежом.

Миллионы для неведомого ООО «Агора»

Одним из фиктивных ООО, использовавшихся для вывода денег за границу, была компания «Агора». Ее «руководителем» Д.Халилов назначил рядового сотрудника своей компании Фархада Амирасланова. Время от времени Дж.Гаджиев, Эмиль Мустафаев и Акиф Алиев, также входившие в руководство Межбанка, звонили олигарху Д.Халилову и предлагали подписать документы, чтобы оформить очередной многомиллионный кредит для этой самой «Агоры». И тогда олигарх вызывал к себе Ф.Амирасланова и просто заставлял расписываться. В общей сложности Межбанк выдал «Агоре» кредитов на 15 миллионов долларов и 7,5 миллиона евро. Эти деньги также пошли на финансирование проектов за рубежом, а часть этих денег якобы была возвращена в банк.

Денежный маршрут Панама - Швейцария - Турция

В 2007 году по указанию банкира Дж.Гаджиева Халилов создает ООО Kondor Group. Естественно, как и другие фирмы, только на бумаге. С 2007-го по 2008 год этой новой компании были выделены кредиты на 28 миллионов долларов и 13 миллионов манатов. Полученные деньги сначала перечислили через швейцарский банк Bank BSP офшорной компании Oceanstream İnc, а потом, по словам экс-депутата, были потрачены на финансирование проектов Дж.Гаджиева.

Так, 4 миллиона евро были переправлены в Турцию на счета компании Poreton Alliance LLP для финансирования проекта Bеlеk Golf. Как утверждает Д.Халилов, на этот проект было потрачено всего 9 миллионов долларов.

Показания Д.Халилова изобилуют фактами о преступной деятельности сети, созданной Дж.Гаджиевым. Как оказалось, еще в 2001 году по обвинению в переводе денег Межбанка, полученных в виде кредитов, за рубеж Минналогов возбудило против Д.Халилова дело и передало его в прокуратуру. Однако, благодаря покровителям в лице Эльдара Махмудова и Джахангира Гаджиева привлечь депутата-олигарха к ответственности тогда не удалось.