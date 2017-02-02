Греция обвинила Турцию в нарушении госграницы

Шесть турецких военных самолетов в среду 138 раз нарушили воздушное пространство Греции, сообщило Афинское агентство новостей со ссылкой на Генеральный штаб национальной оборон Греции, сообщает РИА Новости.

По его данным, в нарушениях участвовали шесть самолетов — одна пара и четыре одиночных самолета. В частности, пара турецких самолетов с 7.43 до 8.41 утра совершила 126 нарушений национального воздушного пространства, в том числе восемь полетов над островами Имиа и Калолимнос.

"Все турецкие самолеты были вооружены и во всех случаях были признаны и перехвачены греческими истребителями", — сообщил генштаб.

Турция постоянно нарушает греческое воздушное пространство, но не в таких количествах. Нарушения последовали после того, как утром министр национальной обороны Греции Панос Камменос с вертолета опустил венок возле островов Имиа, где во время греко-турецкого конфликта 21 год назад погибли три греческих пилота.

Камменос в связи с многочисленными нарушениями заявил, что вооруженные силы готовы ответить на любой вызов. "Греция хочет спокойствия и мира между странами региона. Мы не ищем ни неприятностей, ни скандалов. Но они должны понять, что ковбойство восточного типа с Грецией не пройдет", — сказал он, выступая в эфире телеканала ANT1.

Министр заверил, что боевая мощь вооруженных сил Греции находится на высоком уровне и греки защитят родину. С другой стороны, по его словам, надо "беспокоиться из-за ситуации в турецкой армии после неудавшейся попытки переворота".

Что касается нынешнего визита в Имиа, министр сказал, что это нормально, и такие мероприятия будут продолжаться в годовщину гибели троих военных либо в рамках посещения греческих островов.

Обязанность любого министра национальной обороны быть там. Я не буду спрашивать кого-либо", — сказал он.

На вопрос о заявлениях турецкого депутата с угрозами войны, министр обороны сказал, что от соседей уже слышали "невероятные вещи" и он не собирается комментировать "голоса турецкого депутата в турецком парламенте". Камменос вновь призвал Турцию соблюдать нормы международного права и международные договоры.