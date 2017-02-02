Трамп: «Иран поглощает Ирак»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран неуклонно захватывает контроль над Ираком, в который Вашингтон вложил триллионные средства.

«Иран быстро поглощает все больше и больше Ирака, даже после того как США потратили там три триллиона долларов. Это давно очевидно!» — написал он в своем Twitter.

США в 2003 году вторглись в Ирак и свергли режим президента Саддама Хусейна, сам он впоследствии был пойман, осужден и казнен. Позднее основная часть американских войск была выведена из страны. С тех пор сильной центральной власти в стране фактически нет, правительство утратило контроль над рядом регионов.

Тегеран имеет на Багдад влияние в силу того, что значительную часть населения Ирака составляют шииты. США с момента исламской революции 1979 года считают Иран соперником и с раздражением реагируют на усиление его влияния в регионе.