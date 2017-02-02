 

Рекс Тиллерсон приведен к присяге

 

Одобренный Сенатом на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон приведен к присяге, передает корреспондент Интерфакса.

Церемония прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Ожидается, что Р.Тиллерсон появится в штаб-квартире Госдепартамента США в Вашингтоне не ранее пятницы.

Как сообщалось, Сенат США большинством голосов в среду одобрил кандидатуру Р.Тиллерсона на пост госсекретаря.

В ходе голосования 56 сенаторов из 100 поддержали кандидатуру Р.Тиллерсона. Для его утверждения было достаточно 51 голоса. 43 сенатора выступили против.

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