Порошенко хочет провести референдум по вступлению в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко объявил о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО, отметив, что руководствуется мнением народа, сообщает РИА Новости.

«Четыре годы назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения. Сейчас – 54%. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе», — заявил Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenрost.