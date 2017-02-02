Правительство Азербайджана планирует использовать кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере $500 млн на расширение автомобильной дороги Гянджа — Газах — граница с Грузией.

ЕБРР 6 декабря 2011 года утвердил предоставление Азербайджану кредита на общую сумму $750 млн тремя траншами по $250 млн каждый. В декабре 2011 года правительство Азербайджана и ЕБРР подписали соглашение о выделении первого транша кредита на $250 млн.

«Правительство решило направить средства второго и третьего транша, в целом $500 млн, на расширение автомобильной дороги Гянджа — Газах — граница с Грузией до I категории. ЕБРР поддержал использование кредитных средств на эти цели», — сообщили Интерфакс-Азербайджан в правительстве.

За счет кредита в $500 млн планируется расширение указанной автомагистрали с 2 до 4 полос. Ширина автодороги составит 27,5 метра. Также предусмотрено полимерное покрытие дороги для защиты асфальтобетона. Толщина дорожного покрытия составит 65 см.

Проект предусматривает строительство 16 мостов, 20 дорожных узлов и 10 путепроводов, 80 автобусных остановок, 23 подземных туннелей для автомобилей и 32 подземных пешеходных переходов.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 2,6 млрд евро на финансирование 160 проектов в Азербайджане. В настоящее время на стадии реализации находятся 57 проектов, текущий кредитный портфель банка по проектам в Азербайджане превышает 1 млрд евро.