Премьер Австралии вывел из себя Трампа

Президент США Дональд Трамп назвал разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом «худшим» из всех, которые он вел с лидерами других стран.

Как пишет The Washington Post, телефонный разговор сторон должен был продлиться около часа, но Трамп закончил его через 25 минут. Перед этим американский президент сказал Тернбуллу, что разговор с ним — «худший на сегодняшний день».

По данным источника газеты, Трамп вышел из себя после того, как Тернбулл напомнил ему об обязательстве по приему беженцев из Австралии. Как написал президент США в своем Twitter, администрация Обамы «согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии». Трамп намерен изучить «эту дурацкую сделку».