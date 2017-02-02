Гражданин Азербайджана погиб в Санкт-Петербурге

Рабочий погиб при ремонте кровли на летней даче детского сада в Курортном районе Петербурга. 27-летний мужчина сорвался с крыши.

Как стало известно «Фонтанке», погибший был гражданином Азербайджана. Он руководил работами, которые проводились на Дачной улице, 2, в Солнечном. Около пяти вечера 1 февраля мужчина сорвался с крыши и упал на землю с высоты шести метров. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

В данный момент медики выясняют причину смерти, а полиция — почему кровельщик упал.