В Грузии задержана банда, которая занималась хищением азербайджанской нефти. Сотрудники департамента полиции Шида Картли и департамента по особым поручениям Министерства внутренних дел Грузии в результате совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали по обвинению в краже пятерых лиц: Л.Ш., 1976 года рождения, М.Г., 1980 года рождения, З.Г., 1975 года рождения, Дж. С., 1968 года рождения и Ц.М., 1975 года рождения.

Следствием установлено, что обвиняемые систематически воровали нефть в селе Реха Горийского района из магистрального трубопровода Баку — Супса с целью ее последующей реализации. Правоохранители изъяли часть украденной нефти как вещественное доказательство.

Ведется следствие по факту групповой кражи нефти из магистрального трубопровода по предварительному сговору.