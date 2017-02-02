Россия возвращает пограничников на границу с Белоруссией

Россия восстанавливает пограничный контроль на сухопутных границах с союзной Белоруссией, также входящей в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Пограничные зоны устанавливаются для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ", - говорится в документах, опубликованных на портале правовой информации, пишут "Известия".

Пограничная зона будет установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией согласно приказу директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова. Позднее будет определен порядок и время прохода людей и въезда транспорта в пограничную зону, где будут установлены предупреждающие знаки.

Напомним, Белоруссия указом президента ввела режим погранзоны вдоль белорусско-российской границы в сентябре 2014 года, но не применяла его.