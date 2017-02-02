При покупке автомобиля каждый старается найти для себя самый приемлемый и выгодный вариант.

Новое предложение от Mazda, Honda, Subaru и Mitsubishi, предоставляющее возможность приобрести модели 2016 года по выгодным ценам прошлого года, заинтересует даже самых рациональных покупателей.

Если вы хотите стать владельцем одного из моделей Mazda, Honda, Subaru и Mitsubishi и одновременно выиграть в цене, покупайте свой автомобиль в рамках этого предложения. Количество автомобилей 2016 года ограничено. Поэтому торопитесь воспользоваться своим шансом. Предложение действительно до весны текущего года.

Вы можете воспользоваться этим предложением, обратившись к трем дилерам в городе Баку и к дилеру в городе Гянджа.

Подробную информацию об автомобилях и ценах можно найти на следующих сайтах:

www.mazda.az

www.honda.az

www.mitsubishi-cars.az

www.subaru.az

