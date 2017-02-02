 

Адвокат опровергает слова Акифа Човдарова

Автор: Отдел информации 

На вчерашнем заседании суда генерал МНБ Акиф Човдаров сказал о том, что сотрудник Следственного управления Генпрокуратуры Эмиль Гахраманов потребовал у него 100 тысяч манатов для того, чтобы удалить один из эпизодов уголовного дела.

При этом Акиф Човдаров заявил, что все это происходило в присутствии его адвоката Садига Расулова.

В беседе с корреспондентом haqqin.az адвокат Акифа Човдарова Садиг Расулов опроверг заявление своего подзащитного.

По словам Расулова, он не был свидетелем этого разговора и в целом не знает, был ли такой разговор между его подзащитным и следователем.

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