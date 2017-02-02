Украина заявила о новых боях в Донбассе

Двое украинских военнослужащих погибли и 14 военных получили ранения в Донбассе за последние сутки в результате продолжающихся обстрелов со стороны формирований самопровозглашенной «Донецкой народной республики», сообщили украинские военные.

В заявлении пресс-центра штаба украинской военной операции в Донбассе говорится, что в среду продолжились обстрелы Авдеевки, в ходе которых были использованы танки и системы залпового огня «Град», обстрелы также велись на мариупольском направлении.

В штабе операции сообщают, что бойцы самопровозглашенной «ДНР» несколько раз пытались атаковать украинских военных, но все эти попытки закончились отступлениями.