 

Дутерте привлечет армию к войне с наркоторговцами

 

Президент Филиппин Родриго Дутерте в четверг заявил, что издаст указ о привлечении армейских подразделений к борьбе против наркокартелей на фоне роспуска подразделений наркополиции, сообщает Reuters.

По словам Дутерте, проблема с распространением наркотиков стала национальной угрозой. Введение военного положения не требуется, но президент издаст указ о помощи военных, говорится в сообщении.

Ранее власти Филиппин заявили, что расформируют все подразделения наркополиции на фоне вскрывшихся фактов злоупотреблений, однако президент страны Родриго Дутерте отметил, что продолжит полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики. Во вторник Дутерте в обращении к генералам армии заявил, что рассчитывает на их помощь в борьбе с наркотиками, а также на содействие по задержанию коррумпированных полицейских.

Министерство обороны Филиппин в среду обратилось к президенту страны за официальными распоряжениями по участию армии в операциях против наркокартелей и коррумпированных силовиков.

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