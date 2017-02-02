 

Мужчина ограбил «Сбербанк» и сбежал с миллионами в Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Житель Кабардино-Балкарии ограбил «Сбербанк» на 11 миллионов рублей и сбежал в Азербайджан.

Как сообщает прокуратура КБР, местный житель задумал преступление, исходя из корыстных побуждений. Для осуществления своего плана ограбления мужчина сговорился с несколькими людьми. В результате чего он смог незаконно попасть в денежное хранилище финансового учреждения.

Оттуда он открыто вынес 11 407 947 рублей, принадлежавших ОАО «Сбербанк», и скрылся с ними на территории Азербайджана.

Злоумышленника объявили в федеральный розыск, нашли и экстрадировали в Кабардино-Балкарию.

30 января мужчине прокуратура предъявила обвинение в особо крупном грабеже, совершенном по сговору с группой лиц, с незаконным проникновением.

Обвиняемому за содеянное грозит до 12 лет колонии.

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