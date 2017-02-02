 

Лондон опубликовал план по Brexit

 

Правительство Великобритании опубликовало Белую книгу, в которой представило парламенту свой план по выходу страны из состава Евросоюза. Документ в британском парламенте представил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Представляя Белую книгу в парламенте, он подчеркнул, что в ней представлено «видение премьер-министра по-настоящему независимой» Великобритании. В нем также указывается, что для Соединенного Королевства крайне важно выйти из единого европейского рынка и достичь «соглашения о беспошлинной торговле» с ЕС.

«Мы признаем принцип четырех свобод ЕС, поэтому Великобритания покинет единый рынок, вместо этого мы будем стремиться установить стратегическое партнерство, включая заключение амбициозного соглашения о беспошлинной торговле», — сказал британский министр, которого цитирует ТАСС.

«Великобритания будет добиваться заключения нового таможенного соглашения с ЕС, которое позволит нам использовать с максимальной отдачей все возможности от торговли между Соединенным Королевством и Евросоюзом», — говорится в тексте документа, который, как утверждается, «должен обеспечить мягкий и упорядоченный выход из ЕС».

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