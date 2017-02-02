 

Саудовская Аравия повысила цены на нефть для США и Европы

 

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, Европы и Азии. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

Стоимость нефти марки Arab Light выросла на 30 центов для азиатских клиентов, отмечает агентство, не указывая окончательный размер цены. Также повышена стоимость всех сортов сырья для продажи в США, северо-западную Европу, страны Средиземноморья, Азию, отмечает агентство.

2 февраля цена апрельских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 0,7 процента и по состоянию на настоящее время составила 57,20 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала с начала торговой сессии на 0,54 процента — до 54,17 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.

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