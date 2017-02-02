Депутат Араз Ализаде: «Армян на азербайджанцев натравили турки»

«Армения в рамках своих границ стала членом ООН, и никто нам не позволит вернуть обратно Иреван. Тут важен другой вопрос. Мы должны включить во все школьные учебники то, что армянская рана на теле Азербайджана появилась из-за Османской империи. А Турция не собирается отвечать за преступления Османской империи». Об этом в интервью modern.az заявил депутат Араз Ализаде, отвечая на предложение историка Ягуба Махмудлу закрепить за Азербайджаном юридическое право на Иреван.

Араз Ализаде отметил, что именно Османская империя создала условия для возникновения армянского государства на азербайджанских землях.

«После 1915 года османы создали условия для возникновения армянского государства на азербайджанских землях. И это после того, как все надежды азербайджанцев были связаны с османами. Османская империя увидела слабость Азербайджана и в качестве жеста англичанам передала 9 тысяч квадратных километров территории Армении. В договоре было отмечено, что впредь армяне не будут претендовать и на пядь земли», - сказал депутат.

Араз Ализаде также подверг жесткой критике турецкого командующего Нуру Пашу: «Армян на нас натравили сами османы. А потом решили спасти. Не забывайте этот факт. Нуру паша сидел в Гяндже и не собирался оттуда выдвигаться, пока ему не принесли золото. У Фазиля Мустафы есть научный труд на эту тему. Нуру Паша требовал принести ему золото, и лишь потом согласился выступить против армян. Гаджи Зейналабдин Тагиев на фаэтонах отправил ему золото, и Нуру Паша двинулся в Баку», - сказал Араз Ализаде.