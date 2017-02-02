 

Рагим Газиев: «Против меня ведется клеветническая кампания» Право на ответ

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

Бывший министр обороны Азербайджана (1992-1993 гг.) Рагим Газиев обратился в редакцию haqqin.az в связи c авторской статьей Расима Агаева «Деньги на Азреволюцию», опубликованную в нашем издании. В тексте упоминалась встреча Р.Газиева с секретарем Бакинского горкома Руфатом Агаевым (секретарь Бакинского горкома КП Азербайджана и глава Бакинского городского Совета. 1990-1991 гг.).

«Все слова о том, что Руфат Агаев покровительствовал мне, являются грубой и циничной ложью. Не понимаю, почему автор хотел очернить меня. Такое впечатление, что я до сих пор представляю какой-то мощный политический вес, и меня хотят дискредитировать», - сказал Газиев.

«Если бы я так нуждался в покровителях, то 29 июля 1993 года принял бы одну из официально предложенные мне должностей от Гейдара Алиева. Но я отказался, - продолжил Газиев. Возможно, мы где-то мимолетом и поговорили с Руфатом Агаевым на официальном мероприятии, но ни о каком покровительстве с его стороны не могло быть речи».

Рагим Газиев отметил, что автор не привел ни одного факта или еще какого-то доказательства в подтверждение своих слов.

По мнению экс-министра, против него уже много лет ведется клеветническая кампания.

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