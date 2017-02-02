 

NIKOIL | Bank отметил День молодежи

 

Второго февраля, в головном офисе NIKOIL | Bank, по адресу: улица Пушкина, 30, прошло мероприятие, посвященное Дню молодежи Азербайджана. В конференц-зале представители банка провели встречу со студентами ведущих столичных вузов.

Специально приглашенным гостем перед молодежью выступил актер, шоумен и режиссер, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде. В конце мероприятия Багирзаде подарил всем участникам встречи одну из своих последних книг. «Если вы патриот, вы должны быть профессионалом своего дела»», - отметил Багирзаде и пожелал всем участникам встречи удачи, успехов и ярких побед на благо нашей страны.

Напомним, что еще в 1997 году общенациональный лидер, президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи 2 февраля был объявлен как «День азербайджанской молодёжи».

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.

374 просмотров


Старости
Аналитик Никита Исаев: «Никаких реальных западных санкций нет против России»
Аналитик Никита Исаев: «Никаких реальных западных санкций нет против России» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
4 Фев 6° / 3°
5 Фев 8° / 2°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.92 AZN
1 EUR   =   2.0706 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Нетаньяху обсудит иранскую угрозу в Лондоне и Вашингтоне
Чингиз Абдуллаев покинул «Нефтчи»?
Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом весной
В Подмосковье разбился вертолет
Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря
Трамп заговорил о войне с Ираном в ответ на испытания ракет
Белый дом: "Мы не смягчали санкции против России" обновлено
Проект новой Конституции Турции направлен на подпись Эрдогану
Водитель бакинского автобуса спас своих пассажиров видео
Иран указал на своего союзника: не Азербайджан, а Армения
Путин понадеялся на здравомыслящих украинцев
В Исмаиллы врач покончил с собой
Трамп: "Иммигранты должны считаться с ценностями США"
В Азербайджане создана еще одна Государственная инспекция
Эрдоган и Меркель поспорили на пресс-конференции
NIKOIL | Bank отметил День молодежи
Рагим Газиев: «Против меня ведется клеветническая кампания» Право на ответ
Депутат Араз Ализаде: «Армян на азербайджанцев натравили турки»
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для США и Европы
Лондон опубликовал план по Brexit
Азад Рагимов: «Некоторые страны не могут приехать на Исламские игры из-за финансовых проблем. Мы им поможем»
Билеты на «Формулу-1» в Баку купили уже в 40 странах От Австралии до России
Азербайджан сократил добычу нефти По договору ОПЕК
Чиновников в США увольняют за измену президенту наш комментарий
Гаджибала Абуталыбов в ответе за гололед Надо только подать в суд