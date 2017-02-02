NIKOIL | Bank отметил День молодежи

Второго февраля, в головном офисе NIKOIL | Bank, по адресу: улица Пушкина, 30, прошло мероприятие, посвященное Дню молодежи Азербайджана. В конференц-зале представители банка провели встречу со студентами ведущих столичных вузов.

Специально приглашенным гостем перед молодежью выступил актер, шоумен и режиссер, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде. В конце мероприятия Багирзаде подарил всем участникам встречи одну из своих последних книг. «Если вы патриот, вы должны быть профессионалом своего дела»», - отметил Багирзаде и пожелал всем участникам встречи удачи, успехов и ярких побед на благо нашей страны.

Напомним, что еще в 1997 году общенациональный лидер, президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи 2 февраля был объявлен как «День азербайджанской молодёжи».

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