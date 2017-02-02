 

Эрдоган и Меркель поспорили на пресс-конференции

 

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула необходимость обеспечения принципа разделения власти в изменениях в Конституции Турции, сообщает Hurriyyet.

Согласно информации, А.Меркель заявила это на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции. Она сообщила, что в новой системе управления должны сохраниться демократические принципы, охраняемые турецким народом. А.Меркель предложила пригласить наблюдательную миссию ОБСЕ на референдум по внесению изменений в Конституцию Турции.

Употребление А.Меркель термина «исламский терроризм» на пресс-конференции стало причиной для протеста Р.Т.Эрдогана.

«Использование подобного выражения недопустимо и неверно. Нельзя связывать ислам с терроризмом. Ислам - значит мир, и он не имеет ничего общего с терроризмом. Подобное выражение серьезно ранит чувства мусульман. Я как президент и мусульманин не могу принять этого», - сказал Эрдоган.

А.Меркель подчеркнула, что между выражениями «исламист» и «исламский» есть разница: «Свобода вероисповедования для меня очень важна и я принимаю ее как часть демократии. Мы делаем все возможное для свободного исповедования ислама мусульманами в Германии. Между словами «исламист» и «исламский» есть разница».

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