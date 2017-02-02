В Азербайджане создана еще одна Государственная инспекция

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о мерах в связи с созданием публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" в подчинении Государственной администрации гражданской авиации, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение месяца обеспечить создание публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" в подчинении Государственной администрации гражданской авиации и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Государственной администрации гражданской авиации поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.