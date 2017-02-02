 

В Азербайджане создана еще одна Государственная инспекция

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о мерах в связи с созданием публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" в подчинении Государственной администрации гражданской авиации, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение месяца обеспечить создание публичного юридического лица "Государственная инспекция по безопасности полетов гражданской авиации" в подчинении Государственной администрации гражданской авиации и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Государственной администрации гражданской авиации поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.

8080 просмотров


Старости
Аналитик Никита Исаев: «Никаких реальных западных санкций нет против России»
Аналитик Никита Исаев: «Никаких реальных западных санкций нет против России» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
4 Фев 6° / 3°
5 Фев 8° / 2°
6 Фев 11° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.92 AZN
1 EUR   =   2.0706 AZN
1 RUB   =   0.0319 AZN


Новостная лента

Нетаньяху обсудит иранскую угрозу в Лондоне и Вашингтоне
Чингиз Абдуллаев покинул «Нефтчи»?
Украина получит безвизовый режим с Евросоюзом весной
В Подмосковье разбился вертолет
Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря
Трамп заговорил о войне с Ираном в ответ на испытания ракет
Белый дом: "Мы не смягчали санкции против России" обновлено
Проект новой Конституции Турции направлен на подпись Эрдогану
Водитель бакинского автобуса спас своих пассажиров видео
Иран указал на своего союзника: не Азербайджан, а Армения
Путин понадеялся на здравомыслящих украинцев
В Исмаиллы врач покончил с собой
Трамп: "Иммигранты должны считаться с ценностями США"
В Азербайджане создана еще одна Государственная инспекция
Эрдоган и Меркель поспорили на пресс-конференции
NIKOIL | Bank отметил День молодежи
Рагим Газиев: «Против меня ведется клеветническая кампания» Право на ответ
Депутат Араз Ализаде: «Армян на азербайджанцев натравили турки»
Саудовская Аравия повысила цены на нефть для США и Европы
Лондон опубликовал план по Brexit
Азад Рагимов: «Некоторые страны не могут приехать на Исламские игры из-за финансовых проблем. Мы им поможем»
Билеты на «Формулу-1» в Баку купили уже в 40 странах От Австралии до России
Азербайджан сократил добычу нефти По договору ОПЕК
Чиновников в США увольняют за измену президенту наш комментарий
Гаджибала Абуталыбов в ответе за гололед Надо только подать в суд