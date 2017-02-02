 

Трамп: "Иммигранты должны считаться с ценностями США"

 

Администрация нового президента США Дональда Трампа разработает систему гарантии того, что приезжающие в страну иммигранты и беженцы примут американские ценности, прежде всего, о свободе вероисповедания, заявил сегодня Трамп, передает РИА Новости.

"Мы не позволим даже толике нетолерантности распространиться в нашей стране… В предстоящие дни мы разработаем такую систему, которая поможет обеспечить то, что приезжающие полностью примут наши ценности в отношении религиозной свободы и откажутся от любых форм подавления и дискриминации", - сказал Трамп, выступая на традиционном ежегодном завтраке с религиозными лидерами.

"Мы хотим, чтобы люди приезжали в нашу страну, но мы хотим, чтобы они любили нас и наши ценности, а не ненавидели", - сказал президент США.

Он заявил, что Америка "будет безопасной, свободной страной, где все могут иметь свою веру без страха и угрозы преследования и насилия".

На прошлой неделе Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Указ вызвал волну протестов и негативную реакцию среди демократов. Противники обвинили Трампа в дискриминации мусульман, но его администрация отвергает такие оценки, мотивируя указ необходимостью проверки действующей системы и улучшение проверок въезжающих в страну иностранцев для обеспечения безопасности США.

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