Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России, передает агентство Интерфакс.

"Мы не смягчаем санкции", - заявил он журналистам в ходе брифинга.

"Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", - добавил Ш.Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что "это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности".

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Спикер палаты представителей США Пол Райан сегодня высказался в пользу сохранения ограничительных мер, введенных Вашингтоном в отношении Москвы.

"Я не знаю, какая позиция (госсекретаря США Рекса Тиллерсона) будет в отношении России. Но я всегда выступал и выступаю за санкционные меры", - сказал Райан на брифинге в Вашингтоне.

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Министерство финансов США сообщило об ослаблении санкций, введенных против ФСБ России по обвинению в причастности к кибератакам, передает РИА Новости.

В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что теперь разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения", выданные ФСБ России на "продукты информационных технологий". При этом общая стоимость оплаты не должна превышать пять тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

При этом запрещается экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

В документе отмечается, что он принят в рамках санкций, введенных в апреле 2015 года и в декабре 2016 года в связи со "злонамеренной кибердеятельностью".

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.