 

Путин понадеялся на здравомыслящих украинцев

 

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что ситуация в Донбассе не дойдет до критического состояния. Об этом глава России заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передает в четверг, 2 февраля, «Лента.ру».

«Очень рассчитываю на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот, сосредоточат все свое внимание и усилия для того, чтобы исполнять минские соглашения», — сказал Путин.

На этой же пресс-конференции российский лидер заявил, что усиление конфликта на юго-востоке Украины было спровоцировано киевскими властями по двум причинам: из-за нужды в деньгах и желании представить себя жертвой в глазах европейских политиков.

Столкновения на юго-востоке Украины активизировались 29 января. Местные жители назвали бои под Авдеевкой самыми ожесточенными с августа 2015 года. Борьба ведется в основном за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка.

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